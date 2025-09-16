Liga de Campeones: Posiciones tras triunfos del Real Madrid y del Arsenal, y empate de la Juventus
Este martes comenzó la fase de Liga del máximo certamen de clubes en el mundo.
Este martes comenzó la Liga de Campeones 2025/2026, segunda edición que se disputa bajo su nuevo formato, con un total de 36 equipos y que se enfrentan en una Liga al cabo de ocho fechas, clasificando los ocho primeros directamente a los octavos de final y los 16 siguientes a una ronda de playoffs.
La primera jornada contó con los triunfos del Arsenal y del Real Madrid, un partidazo en Turín entre la Juventus y el Borussia Dortmund, y la sorpresiva caída del PSV en casa ante el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, entre otros juegos.
Tabla de posiciones
|Pos
|Equipo
|Puntos
|Dif
|1
|Union Saint-Gilloise
|3
|+2
|2
|Arsenal
|3
|+2
|3
|Qarabag
|3
|+1
|4
|Real Madrid
|3
|+1
|5
|Tottenham
|3
|+1
|6
|Borussia Dortmund
|1
|0
|7
|Juventus
|1
|0
Real Madrid derrotó 2-1 al Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, con dos lanzamientos desde el punto penalti de Kylian Mbappé; Arsenal, por su parte, derrotó 0-2 al Athletic Bilbao como visitante, con goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard.
Vea también
Juventus y Borussia Dortmund igualaron 4-4 en Turín. Por los italianos marcaron Dusan Vlahovic, en dos oportunidades, Kenan Yildiz y Lloyd Kelly; por la visita anotaron Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Cuoto y Ramy Bensebaini.
Finalmente, Richard Ríos tuvo un mal debut en esta fase de la Champions, cayendo con el Benfica 2-3 ante el Qarabag de Azerbaiyán. El también colombiano Camilo Durán anotó uno de los goles de la remontada.
Resultados y partidos de la fecha
Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
PSV 1-3 Union Saint-Gilloise
Juventus 4-4 Borussia Dortmund
Benfica 2-3 Qarabaga
Tottenham 1-0 Villarreal
Real Madrid 2-1 Marsella
Miércoles 17 de septiembre
[11:45AM] Olympiacos Vs. Pafos
[11:45AM] Slavia Praga Vs. Bodø/Glimt
[2:00PM] Bayern Múnich Vs. Chelsea
[2:00PM] PSG Vs. Atalanta
[2:00PM] Ajax Vs. Inter de Milán
[2:00PM] Liverpool Vs. Atlético de Madrid
Jueves 18 de septiembre
[11:45AM] Copenhagen Vs. Bayer Leverkusen
[11:45AM] Club Brujas Vs. Mónaco
[2:00PM] Frankfurt Vs. Galatasaray
[2:00PM] Sporting Lisboa Vs. Kairat
[2:00PM] Newcastle United Vs. Barcelona
[2:00PM] Manchester City Vs. Napoli