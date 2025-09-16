Liga de Campeones: Posiciones tras triunfos del Real Madrid y del Arsenal, y empate de la Juventus

Kylian Mbappé festeja uno de su dos goles contra el Marsella / Twitter: Real Madrid.

Este martes comenzó la Liga de Campeones 2025/2026, segunda edición que se disputa bajo su nuevo formato, con un total de 36 equipos y que se enfrentan en una Liga al cabo de ocho fechas, clasificando los ocho primeros directamente a los octavos de final y los 16 siguientes a una ronda de playoffs.

La primera jornada contó con los triunfos del Arsenal y del Real Madrid, un partidazo en Turín entre la Juventus y el Borussia Dortmund, y la sorpresiva caída del PSV en casa ante el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, entre otros juegos.

Tabla de posiciones

Pos Equipo Puntos Dif 1 Union Saint-Gilloise 3 +2 2 Arsenal 3 +2 3 Qarabag 3 +1 4 Real Madrid 3 +1 5 Tottenham 3 +1 6 Borussia Dortmund 1 0 7 Juventus 1 0

Real Madrid derrotó 2-1 al Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, con dos lanzamientos desde el punto penalti de Kylian Mbappé; Arsenal, por su parte, derrotó 0-2 al Athletic Bilbao como visitante, con goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard.

Juventus y Borussia Dortmund igualaron 4-4 en Turín. Por los italianos marcaron Dusan Vlahovic, en dos oportunidades, Kenan Yildiz y Lloyd Kelly; por la visita anotaron Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Cuoto y Ramy Bensebaini.

Finalmente, Richard Ríos tuvo un mal debut en esta fase de la Champions, cayendo con el Benfica 2-3 ante el Qarabag de Azerbaiyán. El también colombiano Camilo Durán anotó uno de los goles de la remontada.

Resultados y partidos de la fecha

Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

PSV 1-3 Union Saint-Gilloise

Juventus 4-4 Borussia Dortmund

Benfica 2-3 Qarabaga

Tottenham 1-0 Villarreal

Real Madrid 2-1 Marsella

Miércoles 17 de septiembre

[11:45AM] Olympiacos Vs. Pafos

[11:45AM] Slavia Praga Vs. Bodø/Glimt

[2:00PM] Bayern Múnich Vs. Chelsea

[2:00PM] PSG Vs. Atalanta

[2:00PM] Ajax Vs. Inter de Milán

[2:00PM] Liverpool Vs. Atlético de Madrid

Jueves 18 de septiembre

[11:45AM] Copenhagen Vs. Bayer Leverkusen

[11:45AM] Club Brujas Vs. Mónaco

[2:00PM] Frankfurt Vs. Galatasaray

[2:00PM] Sporting Lisboa Vs. Kairat

[2:00PM] Newcastle United Vs. Barcelona

[2:00PM] Manchester City Vs. Napoli