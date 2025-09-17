Luis Díaz y su mensaje para el DT del Bayern Múnich: “Yo siempre estaré disponible”

Luis Díaz ha tenido un gran comienzo de temporada con el Bayern Múnich. El extremo colombiano se ha convertido rápidamente en titular indiscutible para el técnico Vincent Kompany, retribuyendo este apoyo con goles y asistencias en el campo de juego.

El guajiro fue titular y estuvo los 90 minutos en el campo de juego en el triunfo 3-1 sobre el Chelsea, en el partido más atractivo de la primera fase de la Liga de Campeones. En este compromiso, estuvo cerca, pero no pudo aportar anotaciones.

Al final del encuentro, Díaz analizó lo que fue el encuentro ante los vigentes campeones del mundo, habló de la gran cantidad de compromisos en la presente temporada y se refirió al apoyo que ha recibido del entrenador belga.

“Con el gol que marca Cole (Palmer) se meten al partido, nosotros siempre estuvimos mentalizados que íbamos a sacar el partido adelante, siempre estuvimos ahí adelante. Muy contento y muy feliz por la victoria”, declaró Lucho en diálogo con ESPN.

Sobre lo exigente de la temporada, agregó de los puntos claves: “Descansar lo más que podamos. Van a ser muchos partidos, no solamente Champions, sino también torneos locales, tenemos que estar mentalizados que el que le toque tiene que dar lo mejor y estar preparado, esto no es de un solo jugador, sino de un equipo. Ganamos que era importante iniciar con pie derecho y muy feliz”.

Finalmente, envió un mensaje para el técnico Vincent Kompany, “Es decisión del entrenador. Yo siempre estaré disponible, trataré de recuperarme lo más que pueda para estar a disposición del cuerpo técnico, trataré de ayudar al equipo. Estamos mentalizados en eso”.

Los números de Díaz en la temporada

Con su juego en Liga de Campeones, Luis Díaz completó seis partidos disputados en la presente temporada entre todas las competencias, sumando cuatro goles marcados y dos asistencias.