Video: Yerry Mina sigue en racha goleadora y marca en triunfo del Cagliari ante el Parma

Yerry Mina se mantuvo en racha goleadora, tras lo que fue su anotación con la Selección Colombia el pasado martes, en la goleada 3-6 sobre Venezuela. El defensa caucano anotó con el Cagliari este sábado en el triunfo 2-0 ante el Parma, en juego por la fecha 3 de la Serie A de Italia.

A los 33 minutos, tras la ejecución de un tiro de esquina, Mina estuvo atento para capitalizar en el área chica un error del portero estadounidense nacionalizado japonés Zion Suzuki, quien dejó el rebote servido para que se anticipara el zaguero.

Este es el primer gol de Yerry Mina en la presente temporada con el Cagliari, equipo con el cual se ha consolidado como titular y en el que ha recuperado confianza y solidez física.

El segundo gol del partido fue obra de Mattia Felici a los 77 minutos, decretando el 2-0 definitivo. Este es el primer triunfo del Cagliari en la presente temporada, resultado que lo deja con 4 puntos.

De los tres partidos que ha jugado Cagliari en esta Serie A 2025/2026, Yerry Mina ha estado presente en todos, sumando un compromiso más por la Copa de Italia.