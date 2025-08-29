“Decidí abandonar el liderazgo de ‘Los Costeños’: alias ‘Castor’

Reapareció alias ‘Castor’, líder de ‘Los Costeños’, esta vez desde un evento organizado en la Universidad Autónoma del Caribe en donde se habló de la situación actual en el departamento y de las mesas de negociación con esta banda y ‘Los Pepes’.

‘Castor’ dijo que es entendible “la controversia” que se ha generado en la ciudad tras el anuncio de ‘Los Costeños’ de un cese de actividades delictivas por parte de esta banda.

“Es más válido que la policía nacional sienta de pronto desconfianza de todo este tipo de temas. Yo en lo personal decidí abandonar el liderazgo del grupo. Estoy haciendo esto por los compañeros que quedaron y continúan en la misma lucha”, dijo alias ‘Castor’.

Cese de actividades delictivas de ´Los Costeños´

Cabe recordar que alias ‘Castor’ envió una carta al Gobierno Nacional en que dio a conocer que habrá un cese de actividades delictivas desde el 23 de agosto hasta el 30 de septiembre de este año.

El cese incluiría delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión. Según el comunicado, esta decisión fue tomada en el marco de la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de medir su impacto en la reducción de la criminalidad en la región.