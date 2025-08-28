Capturan a Alias ‘Mono Abraham’, presunto cabecilla de ‘Los Costeños’

En un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Bello, Antioquia, fue capturado Abraham Alfredo López Caballero, alias ‘Mono Abraham’, señalado como el segundo al mando de la banda criminal ‘Los Costeños’ y uno de los delincuentes más buscados en Barranquilla.

El capturado es acusado de participar en varios homicidios, entre ellos la masacre ocurrida en el barrio Las Flores de Barranquilla, además de estar vinculado a actividades de narcotráfico y extorsión.

Según el reporte las autoridades, mantenía comunicación directa con alias ‘Castor’, líder máximo de la organización, y habría estado buscando alianzas con la banda ‘Los Triana’ para expandir sus operaciones hacia el tráfico internacional de drogas.

Alias ‘Mono Abraham’ ya había sido detenido en 2022 por delitos similares, pero fue dejado en libertad en 2024. Su nueva captura representa un duro golpe a la estructura de ‘Los Costeños’.

Deberá responder por homicidio y porte ilegal de armas, mientras avanza la investigación para desmantelar por completo esta red criminal.