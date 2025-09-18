Congreso Nacional de Seguridad 2025, en Barranquilla: estos son los temas a tratar

Desde este 17 de septiembre arrancó el Congreso Nacional de Seguridad 2025, en Barranquilla.

En esta oportunidad, los temas abordados son el contexto geopolítico, impacto y estrategias de crecimiento en el sector empresarial.

Cabe destacar que este es el evento más importante del sector de las empresas de vigilancia y seguridad privada, donde líderes empresariales, expertos en seguridad y representantes del sector público se reúnen para analizar los temas antes mencionados.

Expandir los servicios

Gabriel Berrio Álvarez, Presidente de la Asociación Colombiana de Seguridad, señaló que la red de apoyo de las empresas de vigilancia y seguridad privada tiene dinamismo y tecnología para enfrentar diferentes retos.

Además, que buscan revitalizar colaboraciones para garantizar la seguridad y expandir servicios, con resultados positivos en trámites y apoyo institucional.

“El sector tiene un gran potencial de desarrollo y la posibilidad de expandir servicios a otros mercados, como cárceles, espectáculos públicos, cadenas de abastecimiento, puertos, por mencionar algunos. Hemos enfrentado un gran reto en estos años ante los cambios de superintendentes y la parálisis de todos los trámites necesarios para garantizar nuestra actividad misional, afectando nuestro crecimiento. Sin embargo, gracias al carácter y la resiliencia de nuestros empresarios, hemos soportado estos duros momentos”, finalizó.

Los ejes temáticos, de acuerdo con Berrio son:

Continuidad del negocio y manejo de crisis.

Cibercrimen y tecnologías aplicadas a la seguridad.

Cambios regulatorios y su influencia en el sector.

Seguridad, inseguridad y prospectivas de futuro.

Hasta el viernes 19 de septiembre se realizará este evento de seguridad en el Country International Hotel.