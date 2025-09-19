Tunja

El Festival de las Ideas es un buen momento para escuchar al país

El precandidato presidencial Sergio Fajardo participó en el Festival de las Ideas en Villa de Leyva, donde destacó la importancia de escuchar a diferentes sectores del país y aseguró que su campaña avanza con un mensaje alejado de la confrontación política.

Sergio Fajardo | Foto: Colprensa

Felipe Carreño

Caracol Radio

En el marco del Festival de las Ideas, realizado en Villa de Leyva, hizo presencia el precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien reside en el municipio de Sáchica junto a su esposa, la exministra María Ángela Holguín.

Durante su participación, destacó el valor del encuentro como espacio de diálogo y reflexión: «Aquí lo que me gusta es venir a escuchar mucha gente, yo hablo mucho por muchos lados, trato de escuchar por toda Colombia», señaló. Según explicó, en las últimas semanas ha recorrido departamentos como Nariño y Cauca, lo que le ha permitido reforzar su propósito de oír diferentes voces y puntos de vista.

Sobre el avance de su campaña, Fajardo manifestó optimismo frente a la acogida de sus propuestas en distintas regiones del país. «Vamos muy bien, estoy muy contento, esta voz se está escuchando por toda Colombia», aseguró. El precandidato también resaltó que su proyecto político busca marcar distancia de la confrontación y la división: «Estamos por fuera de esa polarización, que creemos que esto no es a las patadas, a los gritos, a los golpes, sino ir adelante para construir», puntualizó.

