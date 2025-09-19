Villa de Leyva reúne voces clave sobre elecciones 2026 en el Festival de las Ideas

En el municipio de Villa de Leyva se desarrolla la edición 2025 del Festival de las Ideas, un espacio en el que se discuten los retos de las elecciones de 2026 y los procesos en curso para garantizar la democracia en Colombia.

La defensora del pueblo, Iris Marín, destacó la importancia de mantener la solidez institucional. «La idea desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo es hablar de las condiciones para un proceso electoral libre y en paz, estamos convencidos de que, a pesar de todos los riesgos, las autoridades tienen la capacidad de garantizar seguridad y libertad a la ciudadanía…».

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, subrayó las tareas que enfrentan las instituciones de cara a los próximos comicios. Entre ellas, resaltó la coordinación entre entidades del Estado y la protección del proceso democrático: «…Uno de los principales temas es la seguridad para el proceso electoral, entonces tener a los ministros de Defensa y del Interior acá, conversando sobre medidas de mitigación de riesgo, es fundamental…» También alertó sobre el impacto de la desinformación y los discursos de odio en redes sociales.

El evento contó además con la presencia del precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien vive en el municipio de Sáchica y participó en el festival para escuchar propuestas y visiones sobre el futuro político del país. «…Vengo a escuchar, a poner mucha atención a ver qué dicen otras personas, es un buen momento para parar y hablar, escuchar es la palabra clave…», afirmó Fajardo al referirse a su participación en el encuentro.