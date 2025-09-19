Festival de las Ideas: 29 organizaciones lanzan Alianza por la Democracia de cara a elecciones

Colombia

En el marco de la cuarta edición del Festival de las Ideas, organizado por Prisa Media, 29 organizaciones anunciaron el lanzamiento de la Alianza por la Democracia, una estrategia que busca garantizar que se lleven a cabo unas elecciones transparentes en el 2026.

Según informaron, se trata además de una estrategia plural y no partidista de la que hacen parte organizaciones como Transparencia por Colombia, Movilizatorio, la FLIP, la Fundación para el Estado de Derecho, Dejusticia, Fundación Corona, Foro Nacional por Colombia, Fundación Ideas para la Paz, entre otros.

“El surgimiento de esta alianza responde tanto a la crisis global de la democracia como a los riesgos locales que enfrenta Colombia en un momento decisivo. Polarización extrema, desinformación masiva, ataques a la prensa y a las instituciones, movilización contra derechos y libertades, presión de grupos armados ilegales en distintas regiones y una creciente desconfianza ciudadana marcan la coyuntura actual”.

Garantizar integridad de elecciones 2026:

Sumado a trabajar por defender la democracia en el país, esta Alianza también se enfocará en fortalecer las reglas del juego mediante “litigio estratégico y acciones judiciales frente a normas o actos que puedan debilitarlas; la movilización de ciudadanía y organizaciones desde la pluralidad y la esperanza alrededor de una agenda común de país; y la construcción de una red nacional, con presencia virtual y territorial”, con el objetivo conectar a actores estratégicos y a la ciudadanía.

De igual modo adelantarán labores de observación y veeduría independiente a las elecciones, para demostrar que, “más allá de las diferencias, la sociedad civil puede unirse para defender el derecho de todos los colombianos a decidir su futuro en libertad”.