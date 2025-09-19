Registrador Penagos anunció las acciones que tomarán para garantizar transparencia en elecciones 2026

En el marco del desarrollo del Festival de las Ideas, de Prisa Media, el registrador nacional, Hernán Penagos, expuso las acciones que adelanta la entidad para garantizar transparencia, participación y confianza en las elecciones de 2026.

En su intervención, en medio del evento reúne varios, líderes y referentes de todos los sectores de la sociedad se encuentran para analizar los grandes retos que Colombia debe afrontar de cara a las elecciones del próximo año, el funcionario insistió en que la integridad del proceso electoral es una prioridad, en un contexto marcado por la desinformación y la pérdida de confianza ciudadana en la democracia.

Además, el registrador Nacional explicó que el calendario electoral avanza sin dificultades y destacó el trabajo en biometría facial para evitar suplantación de identidad, así como la presencia de misiones de observación internacional (Unión Europea, OEA, Carter Center, entre otras) que acompañarán los comicios.

Asimismo, anunció una medida inédita: la publicación de las tres actas de cada mesa de votación (E14 de delegados, claveros y transmisión), lo que permitirá a los ciudadanos verificar directamente la información del preconteo.

“Antes se publicaba una sola acta por mesa; ahora serán tres. Eso significa 760 mil actas en Congreso y 350 mil en Presidencia. Es un salto enorme en transparencia”, subrayó el registrador.

El voto manual es el soporte definitivo

Penagos defendió la permanencia del voto manual y el diligenciamiento físico de las actas, argumentando que son el soporte material y definitivo de los resultados.

“Los software podrán cometer errores, pero las actas tendrán siempre la verdad material del resultado electoral. Esa evidencia física es la garantía de que el resultado reflejará lo que determinen las mayorías”, aseguró.

El registrador, también advirtió que Colombia atraviesa una coyuntura difícil, pues más del 50% de la población cree que la democracia puede ser reemplazada por otro sistema y destacó que cerca del 20% de los ciudadanos prefieren un régimen autoritario.

“Hay una especie de recesión democrática, la ciudadanía siente que no encuentra en la democracia el sistema de gobierno que resuelve sus necesidades, por eso pierde confianza”, afirmó el funcionario.

La desinformación es uno de los riesgos más grandes

Penagos hizo un fuerte llamado frente al impacto de la desinformación y las Fakes News, a las que calificó como unos de los principales riesgos globales según el Foro Económico Mundial.

Recordó el caso de Gamarra (Cesar), donde una cadena falsa de WhatsApp derivó en el incendio de una sede de la Registraduría, la muerte de una funcionaria y graves heridas a otras dos.

“Una simple noticia falsa en un WhatsApp. ¿Cuál es la noticia triste de esto? Que en Colombia las noticias falsas y la desinformación no generan solo un debate político, generan muerte y generan tragedia. Y una noticia de esa naturaleza a nivel nacional, imagínense lo que puede generar en Colombia.”, puntualizó.

Finalmente, Penagos recalcó que la transparencia electoral no depende solo de la Registraduría.

“Todos tenemos que ayudar para que la ciudadanía entienda que no hay un régimen que garantice más los derechos que la democracia. Pero hay que explicar muy bien que la democracia no es el régimen de las mayorías. La democracia es libertad e igualdad para todos y aquí la Registraduría sola no es capaz. Aquí sí se requiere un trabajo articulado, los gremios, la Iglesia, los medios de comunicación, todas las instituciones”, concluyó.

