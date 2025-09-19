Distrito y gremio motelero lanzan campaña para reactivar la Calle 63 en Amor y Amistad

Colombia

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en alianza con Asomoteles e Inhotelcol, presentó la campaña “Apasiónate por Bogotá”, una estrategia que busca impulsar la reconocida zona de moteles de la Calle 63 en medio de las celebraciones de Amor y Amistad.

Según el Distrito, esta iniciativa pretende respaldar a los negocios tradicionales que se han visto afectados por intervenciones urbanas en el sector, pero que siguen en funcionamiento, ofreciendo servicios renovados y generando empleo.

Un sector en transformación

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que el objetivo es invitar a la ciudadanía a respaldar el comercio local:

“La invitación es a que los ciudadanos aprovechen la celebración de Amor y Amistad como una forma de apoyar al comercio local y aportar a la reactivación de la economía de la ciudad”, destacó.

Por su parte, Alexander Alvarado, presidente de Inhotelcol, enfatizó la importancia del respaldo institucional y ciudadano:

“Es muy importante esta alianza y el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico para esta fecha tan importante de amor y amistad para nuestros agremiados. Estamos preparados con todo para brindarles un servicio de calidad, responsable, con habitaciones remodeladas en casi todas las localidades de Bogotá”.

Promociones y presencia en distintas zonas

El gremio motelero recalcó que, además de la Calle 63, hay moteles en localidades como:

Ferias

Venecia

Restrepo

Kennedy

Chapinero

Norte de Bogotá

Todos ellos preparados con promociones y condiciones de seguridad para los visitantes durante este fin de semana de Amor y Amistad.

Apoyo ciudadano y empleo

El Distrito y los representantes del sector coincidieron en que la participación de los bogotanos es clave para mantener vivos sectores emblemáticos que generan empleo y oportunidades, en medio de la transformación urbana de la ciudad.