Neiva

Amor y amistad una celebración que dinamiza el comercio en el Huila

Más del 80% de la población celebra esta fecha y se espera un importante impulso económico para el sector comercial.

El 20% de las personas planea gastar al menos 50.000. Foto Relacionada.

Este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 se celebrará en el país el Día del Amor y la Amistad, una fecha muy especial tanto para compradores como para comerciantes. De acuerdo con la encuesta realizada por Fenalco, cerca del 80% de los colombianos participa en esta celebración, siendo el juego del amigo secreto la tradición más recurrente. El 57% de quienes lo practican lo hace con sus compañeros de trabajo.

La encuesta también revela que esta fecha moviliza diferentes nichos de mercado, como la familia, los amigos y los ambientes laborales. Además, se resalta que el 20% de las personas planea gastar al menos 50.000 pesos en un detalle, mientras que el 46% tiene presupuestado entre 50.000 y 100.000 pesos. Estos indicadores demuestran cómo la festividad dinamiza de manera significativa el comercio local.

Silvia Cuellar de Fenalco-Huila, comentó que “en cuanto a los destinatarios de los obsequios, el 34% de los encuestados afirmó que regalará a su pareja, el 30% al amigo secreto, el 16% a hijos o hermanos, el 10% a los padres y otro 10% a un amigo cercano. Los productos más adquiridos son chocolates y dulces 20%, invitaciones a comer 19%, ropa y calzado 15% y bonos de regalo 12%. También sobresalen flores, cosméticos, licores, artículos tecnológicos y peluches”.

Otro aspecto relevante de la encuesta es la manera en que los compradores eligen sus obsequios. El 37% considera determinante el precio, mientras que el 33% prioriza la calidad del producto. Asimismo, el 40% busca ideas en redes sociales, el 27% consulta sugerencias de amistades y otros recurren a la publicidad física, radial y a páginas web. Fenalco destaca que estas tendencias representan una gran oportunidad para fortalecer el comercio regional.

