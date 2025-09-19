Casa por cárcel le impusieron al hombre que agredió brutalmente a su hijo en Yarumal, Antioquia

Capturaron al hombre que agredió brutalmente a su hijo en Yarumal, Antioquia. Foto: Policía Ant.

Yarumal, Antioquia

Una semana después de conocerse la brutal golpiza de un hombre de 43 años contra su hijo de 15 años en Yarumal, norte antioqueño, la Fiscalía General de la Nación lo acusó de agresión física, verbal y psicológica.

A pesar de los graves cargos, el hoy procesado aceptó su responsabilidad y la decisión judicial fue imponerle la medida de detención domiciliaria, en un lugar distinto a la residencia de la víctima.

Detalles de la agresión

Los hechos ocurrieron en la vereda El Bosque, el pasado 9 de septiembre, en zona rural del municipio donde el hoy procesado vivía con el menor en una finca.

En la grabación se observa cómo el agresor, identificado como Sergio Sánchez, lanza al menor al piso y lo golpea con un rejo, puños, patadas y latigazos, mientras lo insulta y lo desafía a denunciarlo.

Tras el ataque, el hombre huyó del lugar para evitar ser detenido, pero fue capturado una semana después en Yarumal por la Policía Nacional.

Habitantes de la vereda El Bosque denunciaron que este no es el primer episodio de violencia hacia el menor, pues en ocasiones anteriores los abusos ocurrieron en lugares apartados, donde se trataba de evitar la intervención de las autoridades.

Luego del hecho, el adolescente fue trasladado y quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras avanzan las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso.