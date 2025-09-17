Capturaron al hombre que agredió brutalmente a su hijo en Yarumal, Antioquia

Yarumal, Antioquia

En el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, fue capturado un hombre de 43 años señalado de agredir brutalmente a su hijo de 16. El hecho, ocurrido el pasado 9 de septiembre en la vereda El Bosque, quedó registrado en un video que circuló masivamente en redes sociales y provocó un gran rechazo de la comunidad.

En la grabación se observa cómo el agresor, identificado como Sergio Sánchez, lanza al menor al piso y lo golpea con un rejo, puños, patadas y latigazos, mientras lo insulta y lo desafía a denunciarlo.

Tras la difusión del video, la Comisaría de Familia interpuso la denuncia que permitió activar de inmediato el proceso judicial. Con las pruebas recolectadas, la Fiscalía emitió orden de captura, luego de que el hombre intentara escapar.

“La fiscalía expidió una orden judicial en contra del señalado agresor. Desde entonces, se desplegaron labores de búsqueda y ubicación, ya que este hombre había huido de su lugar de residencia, intentando evadir la acción de la justicia. Producto de la presión ejercida por los investigadores en la mañana del 16 de septiembre, en un paraje semi rural del mismo municipio, finalmente se hizo efectiva la captura”, Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán Comandante Departamento de Policía Antioquia (e).

Habitantes de la zona rural del municipio señalaron que no es la primera vez que el adolescente es víctima de violencia intrafamiliar y que, en otras ocasiones, los ataques ocurrían en lugares apartados para evitar ser descubiertos.

Las autoridades confirmaron que, tras el hecho, el menor quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras se adelantan las investigaciones del caso.