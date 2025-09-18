Acuerdo: no cerrarán los servicios de segundo nivel en Antioquia a afiliados de la Nueva EPS

Antioquia

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) había informado que a partir del próximo sábado cerrarían los servicios de nivel dos a más de un millón de afiliados de la Nueva EPS en el departamento. Ante esta decisión, los hospitales se reunieron con la agente interventora de la Nueva EPS y se acordaron algunos pagos, por lo que el nuevo anuncio es que ya no habrá el cierre de estos servicios.

La asociación informó que la Nueva EPS se comprometió a hacer varios giros a los hospitales en lo que queda de septiembre en un plan descrito así: a los hospitales de baja complejidad que tengan menos de 10.000 afiliados, se les pagará la cápita ampliada de los $40.000 pesos y a los de más de 10.000 afiliados se les pagará los $35.000 pesos.

“Producto de esta provechosa reunión entre la EPS y la asociación AESA, anunciamos que la medida de cierre de servicio ambulatorio decretada en el departamento de Antioquia se suspende, no se va a realizar, y para toda comunidad del departamento, la tranquilidad de que están cubiertos por nueva EPS y por la red pública y privada del departamento de Antioquia”, manifestó Jean Carlos Vanegas, gerente del hospital de Puerto Berrío.

AESA agregó que a los 7 hospitales de segundo nivel que habían anunciado el cierre de servicios se les va a ajustar el valor restante hasta alcanzar el 80% del cobro que se había radicado el mes anterior.

“Definitivamente, lo que nosotros creemos como asociación es que a nuestros hospitales agremiados se les brinde un pago constante, continuo y riguroso”, agregó Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia AESA.

Otro acuerdo es que la Nueva EPS regularizará de manera continua los pagos mensuales a los hospitales para que estos tengan flujo de caja y no se afecte la prestación del servicio. Precisamente para que esto se cumpla se crearán mesas de conciliación con el fin de conciliar la cartera de los hospitales.