Medellín

Acuerdo: no cerrarán los servicios de segundo nivel en Antioquia a afiliados de la Nueva EPS

Las directivas de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia llegaron a un acuerdo con la Nueva EPS, que se comprometió a realizar algunos en lo corrido de septiembre.

Reunión hospitales de Antioquia y Nueva EPS- Foto video AESA

Reunión hospitales de Antioquia y Nueva EPS- Foto video AESA

Antioquia

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) había informado que a partir del próximo sábado cerrarían los servicios de nivel dos a más de un millón de afiliados de la Nueva EPS en el departamento. Ante esta decisión, los hospitales se reunieron con la agente interventora de la Nueva EPS y se acordaron algunos pagos, por lo que el nuevo anuncio es que ya no habrá el cierre de estos servicios.

La asociación informó que la Nueva EPS se comprometió a hacer varios giros a los hospitales en lo que queda de septiembre en un plan descrito así: a los hospitales de baja complejidad que tengan menos de 10.000 afiliados, se les pagará la cápita ampliada de los $40.000 pesos y a los de más de 10.000 afiliados se les pagará los $35.000 pesos.

“Producto de esta provechosa reunión entre la EPS y la asociación AESA, anunciamos que la medida de cierre de servicio ambulatorio decretada en el departamento de Antioquia se suspende, no se va a realizar, y para toda comunidad del departamento, la tranquilidad de que están cubiertos por nueva EPS y por la red pública y privada del departamento de Antioquia”, manifestó Jean Carlos Vanegas, gerente del hospital de Puerto Berrío.

AESA agregó que a los 7 hospitales de segundo nivel que habían anunciado el cierre de servicios se les va a ajustar el valor restante hasta alcanzar el 80% del cobro que se había radicado el mes anterior.

Le puede interesar:

“Definitivamente, lo que nosotros creemos como asociación es que a nuestros hospitales agremiados se les brinde un pago constante, continuo y riguroso”, agregó Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia AESA.

Otro acuerdo es que la Nueva EPS regularizará de manera continua los pagos mensuales a los hospitales para que estos tengan flujo de caja y no se afecte la prestación del servicio. Precisamente para que esto se cumpla se crearán mesas de conciliación con el fin de conciliar la cartera de los hospitales.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad