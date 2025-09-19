Atentado sicarial frente a foro político de precandidatos del Centro Democrático en Bucaramanga

Un hecho violento interrumpió la jornada en el sector de Sotomayor en Bucaramanga, cuando un atentado sicarial se registró justo frente a la librería Panamericana en momentos en que se desarrollaba un foro de precandidatos del partido Centro Democrático.

En el eventos estaban los precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

El atentado ocurrió en la intersección de la carrera 27 con calle 45, una de las vías más transitadas de la capital santandereana.

Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra, de placas AKF-19F y vestidos completamente de negro, interceptaron una camioneta Nissan de placas DUN-751.

Sin mediar palabra abrieron fuego contra el conductor, identificado como Julio Martínez Suárez, de 38 años, quien recibió tres impactos de bala.

Tras el ataque los sicarios huyeron por la calle 45.

Mientras la víctima gravemente herida perdió el control del vehículo estrellándose contra la fachada de una droguería del sector.

De inmediato la policía activó un plan candado en la zona para tratar de dar con el paradero de los responsables.

Las cámaras de seguridad del sector ya habrían permitido identificar con claridad la motocicleta usada en el atentado, lo que se convierte en un elemento clave en el proceso de investigación.

La patrulla que llegó al lugar del atentado confirmó que se trató de un ataque directo y premeditado. El ciudadano herido fue trasladado de urgencia a la clínica San Luis, donde fue atendido para un procedimiento quirúrgico. Según el último reporte, ingresó en estado estable.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, rechazó enérgicamente lo ocurrido y aseguró que aunque el atentado no está relacionado directamente con el foro político, la coincidencia de tiempo y lugar es preocupante.

“Se trata de una tentativa de homicidio en una de las arterias principales de la ciudad bonita. Es un hecho aislado al evento político del Centro Democrático, pero lamentamos profundamente que ocurran este tipo de actos violentos en medio de espacios ciudadanos”, señaló Hernández.

El funcionario confirmó que ya se avanza en la articulación entre policía metropolitana, la Gobernación y demás entidades del orden territorial para fortalecer los controles en esta zona y dar con los autores del hecho.

“Estamos mostrando capacidades en el territorio y trabajando de forma interinstitucional para restablecer el control y dar con los responsables de este intento de homicidio. La víctima está siendo atendida, y seguimos atentos al desarrollo de la investigación”, añadió.

Las autoridades adelantan las labores de análisis de cámaras de seguridad, cruces de placas y cierre de vías secundarias en un operativo.

Aunque por ahora se descarta una conexión con el evento político, no se descartan hipótesis adicionales que puedan surgir del avance investigativo.