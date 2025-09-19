Niña que iba para el colegio en moto sobrevive a impactante choque con tractomula en Bucaramanga

Bucaramanga

Un hombre a bordo de una motocicleta y una menor de edad lograron sobrevivir a un grave accidente de tránsito ocurrido en el sector de Morrorico, en Bucaramanga. De acuerdo con versiones preliminares, la lluvia registrada en las últimas horas habría mojado la carretera, lo que provocó que el motociclista, al tomar una curva se resbalara y colisionara de frente contra una tractomula.

“Había un carro ahí y el señor de la moto bajaba a pasar el carro y la mula lo reventó. Eso fue lo que pasó, una imprudencia de la moto, como estaba lloviendo y el hombre por ahí de pronto frenó y se le resbaló la moto y la mula salia y se estrelló contra la mula. Agradecer fue que no lo agarró con la rueda, sino ahí los deja, el señor como que se rajó la cabeza”, relató Salomón Villamizar, un vecino del sector y testigo de los hechos.

Se conoció que la menor se dirigía hacia el colegio acompañada del motociclista, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Autoridades confirmaron que el conductor permanece en estado crítico debido a un fuerte golpe que recibió en la cabeza y una fractura en el fémur. Por su parte, la menor resultó con heridas que no revisten gravedad y se encuentra bajo observación médica.