Alcalde de Bucaramanga cuestiona sanciones por doble militancia tras fallo del Consejo de Estado

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció luego de que el Consejo de Estado dejara en firme la anulación de su elección. Aunque insistió en que la decisión no corresponde a una destitución ni a una sanción por corrupción, el mandatario llamó la atención sobre la figura de la doble militancia, que fue la razón del fallo en su contra.

“De acuerdo a las diferentes voces de expertos, tenemos que replantear el debate de la doble militancia, porque para algunos puede ser una sanción exagerada, para otros una persecución o para muchos la vulneración del derecho a elegir y ser elegido”, afirmó el alcalde en su pronunciamiento.

Lea también: Consejo de Estado rechaza recusación del alcalde de Bucaramanga; ahora sí se va

En medio de su mensaje, reiteró su respeto por las decisiones judiciales y por la institucionalidad, pero subrayó la necesidad de revisar este mecanismo electoral que, en su criterio, genera un debate profundo sobre la democracia y la participación política.

Pese a la decisión judicial, el mandatario pidió a los ciudadanos no detener el progreso de la ciudad y expresó que continuará trabajando por Bucaramanga: “Hoy mi reto y mi desafío es seguir adelante y seguiremos luchando por esta ciudad que tanto amamos”.

¿Qué sigue para la Alcaldía de Bucaramanga?

En las próximas horas o días, se espera que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reciba la notificación oficial que lo faculta como máxima autoridad regional para designar un alcalde encargado. Una vez se concrete este trámite, Jaime Andrés Beltrán deberá apartarse del cargo y finalizar anticipadamente su gestión.

Le sugerimos: Descartan presencia de grupos al margen de la ley en Lebrija tras video de hombres con armas largas

Así la cosas, el gobernador de Santander iniciará el proceso de sucesión en Bucaramanga solicitando formalmente a los partidos que presenten una terna de candidatos. De esa lista, se elegirá al alcalde interino que asumirá las riendas de la ciudad hasta que se convoquen las elecciones atípicas y se defina al nuevo mandatario. Queda en discusión si Jaime Andrés Beltrán podrá o no participar como candidato en dichos comicios.