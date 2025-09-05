Así está Colombia en el Ranking FIFA 2025 ¿Le alcanza para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026?

A la Selección Colombia le resta un partido por las Eliminatorias al Mundial, que será ante Venezuela en calidad de visitante. Sin embargo, ya se comienza a pensar en los escenarios que traerá consigo la participación de la Tricolor en su séptima Copa del Mundo, como los rivales a los que enfrentará en el certamen, qué sedes la albergarán o si será cabeza de su grupo.

Le puede interesar: Tabla posiciones Eliminatorias Conmebol Mundial 2026: Así quedó Colombia tras victoria ante Bolivia

Muchas de estas preguntas se responderán el 5 de diciembre con el sorteo del Mundial en el Kennedy Center de Washington. Allí, el país conocerá el destino de la Tricolor en su regreso a una cita orbital de este nivel.

Cuántos grupos tendrá el Mundial y quiénes serán cabezas de grupo

Vale la pena mencionar que este será el primer Mundial con 48 equipos, por lo que se pasará de 8 grupos a 12. Por su parte, tres de las cabezas de grupo serán los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, por lo que los 9 restantes se definirán por la vía del ranking FIFA, tomando como referencia el de noviembre de 2025.

Precios de boletas para ir al Mundial 2026: costo en pesos colombianos y fecha de venta exclusiva

Colombia ya sabe qué es ser cabeza de grupo en un Mundial, siendo Brasil 2014 la única vez. En esa oportunidad, se midió contra equipos de menor posicionamiento en el ranking FIFA como Costa de Marfil, Grecia y Japón. ¿Le alcanzará para repetir en el 2026?

Ranking FIFA 2025: Así está la Selección Colombia

Colombia actualmente se ubica en el puesto 14, en el cual se mantiene desde hace un par de actualizaciones, con 1679.46 puntos. El primero del escalafón es Argentina con 1885.36, que, a la fecha, sería cabeza de serie junto con España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y los tres países sede.

Lea también: Selección Colombia: futbolistas que jugaron en Rusia 2018 y repetirían en el Mundial 2026

Los germanos, que ocupan el noveno puesto, son el último de los cabezas de serie y cuentan con 1716.98 puntos, 37 unidades más que la Selección Colombia. No obstante, hay otros cuatro equipos en el medio que buscarán llegar a esa ubicación.

Parece muy difícil que Colombia logre llegar a las posiciones de cabezas de serie, pues le restará un partido oficial ante Venezuela y los amistosos en octubre frente a México y Canadá, además de los otros dos de preparación en noviembre. Por su parte, en Europa seguirán participando en las fechas FIFA por juegos de Eliminatoria, lo que hará que los rivales que están por delante de Colombia, sumen más puntos en el coeficiente que la Tricolor.

La próxima actualización del ranking será el 17 de septiembre de 2025.

A continuación en Ranking FIFA, actualizado a julio de 2025: