“El estadio gritaba los goles de Colombia”: así se enteraron en Bolivia de la derrota de Venezuela

Se definieron los cupos de Conmebol para el Mundial del 2026. Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay consiguieron su tiquete directo al certamen, mientras que Bolivia disputará el repechaje.

Precisamente, el cuadro del altiplano tuvo que definir su situación hasta la última fecha, cuando recibió a la todopoderosa Brasil en El Alto. Así las cosas, el elenco boliviano debía derrotar a la pentacampeona del mundo y esperar que Venezuela no venciera a Colombia en Maturín.

Por fortuna para la ‘Verde’, las cuentas terminaron haciéndose realidad: victoria 1-0 sobre Brasil, Colombia goleó 3-6 a Venezuela y el camino al repechaje internacional se hizo realidad. Día histórico.

Así se enteraron en Bolivia de la derrota de Venezuela

Carlos Lampe, arquero y capitán de la selección boliviana, dio detalles sobre lo que fue el duro partido ante Brasil en Eliminatorias. En charla con DirecTV, el experimentado futbolista contó que tanto los recogepelotas como los hinchas en El Alto estaban pendientes del partido en Venezuela e incluso llegaron a cantar los seis goles de la Tricolor.

“La primera vez que supe del resultado en Venezuela fue cuando hicimos el gol de penal. Un arquero, amigo mío y jovencito que ya estuvo en la Selección como invitado, me dijo: ‘Va 2-2′. Me fui al vestuario sabiendo el resultado de allá“, empezó diciendo Lampe.

Luis Suarez celebra su cuarto gol en el Colombia vs. Venezuela FOTO: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images / JUAN BARRETO Ampliar

Y complementó respecto a la fiesta que se vivió en la tribuna: “Después, el estadio gritaba los goles y en cada gol de Colombia todo el estadio cantaba: ‘Sí se puede, sí se puede’. Era una presión más para nosotros porque dependíamos en ese momento de nosotros mismos. La segunda vez que me enteré del otro resultado, iba 5-2″.

Lampe y su relación con James Rodríguez

Carlos Lampe aprovechó también para explicar por qué se lo vio en la celebración con la camiseta de la Selección Colombia y reveló tener una relación cercana con James Rodríguez.

“Fue casualidad. Yo tengo buena relación con James, de vez en cuando hablamos y le mando algún mensaje. Yo llevé la camiseta que cambiamos, cuando él cumplió 100 partidos con la Selección. El último amistoso en Estados Unidos, previo a la Copa América, jugamos contra ellos (Colombia) y llevé la camiseta para que me la firmara, pero tan concentrado estaba en el partido que se me quedó la camiseta en el hotel y no se la mandé. Me devolví sin la firma y tenía conmigo la camiseta. (En la celebración) Justo la agarré, me la puse y le mandé una foto para agradecerle por el partido que habían hecho allá... Me la puse, justo salí a saludar y aparecí con la camiseta. Ya después me la quité”, comentó.

Y también le agradeció a la Tricolor por apelar al juego limpio y competir, a pesar de haber estado ya clasificada: “Dependíamos de ellos también. Por supuesto que ellos siempre van a salir a ganar, James siente mucho los colores de su país y lo ha demostrado”.