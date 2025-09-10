¿Colombia puede ser campeona del Mundial 2026? James Rodríguez dio la clave, tras vencer a Venezuela

La Selección Colombia terminó su participación en las Eliminatorias sudamericanas, luego de golear 3-6 a Venezuela en Maturín y terminar tercera en la tabla de posiciones con 28 puntos. Ahora, la mente está puesta en el Mundial del 2026.

De cara a la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el cuadro nacional tendrá partidos preparativos en los que deberá ajustar detalles de funcionamiento para llegar de la mejor manera al certamen. Asimismo, deberá ganar para mejorar su posición en el ranking FIFA y soñar con ser cabeza de serie en la Copa del Mundo.

Colombia cerró su participación en Eliminatorias con victoria sobre Venezuela / Getty Images / JUAN BARRETO Ampliar

La clave de James Rodríguez para que Colombia sea campeona del mundo

Finalizado el partido, James Rodríguez atendió a los medios de comunicación en zona mixta y valoró el muy buen rendimiento de sus compañeros durante los partidos ante Bolivia y Venezuela. Ahora bien, aseveró que no basta con la entrega y los rendimientos individuales para ganar el Mundial, razón por la cual estos meses que se avecinan deben emplearse para mejorar.

“Ha sido un rendimiento alto, hemos hecho cosas buenas, pero hay que pulir cosas si queremos ser campeones. Hay que seguir por este mismo camino”, explicó.

🎥"Si queremos ser campeones debemos seguir por este camino" James Rodríguez, jugador Selección Colombia.🎙️⚽🇨🇴 #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/hWkP14HM2b — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

Y complementó al respecto: “Hace 4 años, estábamos fuera y ahora estamos adentro. Sé lo que es estar del otro lado. Hay que estar tranquilos, el fútbol es así, hemos hecho un partido bueno y estamos en la Copa Mundo”.

Finalmente, Rodríguez Rubio envió un mensaje de “fuerza” a sus colegas venezolanos, debido a que “hemos pasado por lo que están pasando ellos”.

Más declaraciones de James Rodríguez

La Selección Colombia avanza con paso firme: “En los últimos años, Colombia ha sido muy fuerte, especialmente desde 2011. También hemos pasado por lo que está pasando Venezuela, hace cuatro años, les deseo fuerza. Más que todo bueno, yo me quedó con lo bueno y este grupo siempre ha tenido hambre. Intento guiarlos para que puedan siempre poder ganar, para tener esa hambre. Aún falta mucho porque este grupo tiene cosas buenas y estos nueve meses que faltan para el Mundial nos puede permitir soñar con muchas cosas más grandes”.

James termina como el máximo asistidor de las Eliminatorias: “Siete asistencias es bueno. Como líder, feliz por eso. Yo solo quiero ayudar y lo que se me da mucho mas fácil es poder jugar, entonces feliz por este grupo y por este equipo que se merece solo cosas buenas”.

Clave de Colombia para derrotar a Venezuela: “En el segundo tiempo se me hizo mucho más fácil. Como siempre digo, toda esa gente que tengo al lado, se me hace mucho más fácil. Ellos saben que el punto fuerte mio es poder dar pases y arriba tengo todas estas fieras que me facilitan el juego. Ya no conocemos hace ya tiempo y cuando tienes gente buena al lado es mucho más fácil también”.