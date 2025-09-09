Le prendieron fuego a una mujer en Medellín: permanece en estado crítico

Medellín

Las autoridades investigan un brutal ataque ocurrido en el barrio Trinidad, suroccidente de Medellín, contra una mujer en situación de calle que fue rociada con gasolina antes de que le prendieran fuego.

A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima logró desplazarse por sus propios medios hasta una sede de la Cruz Roja, donde recibió atención inicial de urgencia antes de ser remitida a un hospital de la ciudad. Según el parte médico, presenta quemaduras de tercer grado en el 60 % de su cuerpo y permanece bajo pronóstico reservado, intubada y en coma inducido.

Captura del agresor

Gracias a la información suministrada por testigos, y la rápida respuesta de las autoridades, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desplegó un operativo en la zona y capturó a un hombre de 65 años señalado como presunto responsable del ataque.

“Esta captura se realizó luego de que la comunidad informara de un hombre que habría rociado gasolina a una mujer, al parecer habitante en condición de calle en el sector de la canalización. La mujer fue auxiliada por un personal de la Cruz Roja y luego remitida a sexto existencial. Con las características del agresor, los profesionales de policía ubicaron y capturaron al victimario cerca del barrio Trinidad”, detalló el coronel Salomón Bello Reyes, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Las autoridades investigan los móviles del hecho, que mantiene a la víctima en estado crítico y consternó a los habitantes del sector.