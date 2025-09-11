Cárcel para el presunto responsable de prender fuego a una habitante de calle en Medellín

Medellín, Antioquia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ernesto Oviedo Maldonado, de 64 años, señalado como presunto responsable de prenderle fuego a una mujer en situación de calle en el suroccidente de Medellín.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 8 de septiembre, bajo un puente del barrio Guayabal, cuando, según testigos, el procesado habría discutido con la víctima —una mujer de 29 años— por el supuesto daño a unas plantas sembradas en la canalización del sector.

Tras la confrontación, el hombre se habría retirado del lugar para regresar minutos después con gasolina, la cual roció sobre el cambuche donde permanecía la mujer.

La víctima logró lanzarse a una quebrada para sofocar las llamas en su cuerpo y, con la ayuda de otros habitantes del sector, llegó hasta una sede de la Cruz Roja, desde donde fue trasladada a un hospital. Actualmente permanece en cuidados intensivos, con quemaduras en el 60 % de su superficie corporal.

El presunto agresor fue capturado a pocas cuadras del sitio por unidades de la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas, Ernesto Oviedo no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de tentativa de homicidio agravado.