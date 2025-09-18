Gaviria dice que la descertificación de EEUU es un “golpe directo a Petro, el responsable exclusivo”

Colombia

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, se refirió a la decisión de Estados Unidos de quitar la certificación a Colombia de país que lucha contra el narcotráfico. Aseguró que es una decisión tomada como represalia contra el presidente Gustavo Petro.

“El descertifcado es Petro, no el país. La decisión del Gobierno de los Estados Unidos constituye un hecho de enorme gravedad, sin precedentes en las últimas tres décadas, y un golpe directo al Presidente Petro, porque es considerado el responsable exclusivo de la descertificación”, aseguró el exmandatario.

Gaviria destacó que “el Gobierno de los Estados Unidos reconoce el esfuerzo de las instituciones, la valentía de las Fuerzas Armadas, la determinación de las autoridades regionales y el sacrificio de millones de colombianos. Gracias a ese reconocimiento, se le otorgó el waiver a Colombia y la descertificación no vino acompañada de sanciones para el país. Las causas de la descertificación son claras y han sido expresadas sin ambigüedad por el propio Departamento de Estado norteamericano. Son dos, ambas atribuidas específicamente al Gobierno: el fracaso de la política antidrogas el Gobierno Petro y, lo más grave, el acomodamiento del gobierno Petro con las organizaciones narcoterroristas”.

El dirigente liberal considera que “Colombia tiene que hacer un esfuerzo por superar este problema en unos meses. No nos podemos quedar por años con el problema de desertificación. Yo estoy seguro de que las Fuerzas Armadas de Colombia, si les cambiamos de orientación, si les damos armas de verdad con las que puedan combatir a los grupos armados que son los que tienen el tráfico de drogas, va a ser posible que Colombia eventualmente recupere su certificación”.