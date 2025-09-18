“A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere”: Petro respondió a Donald Trump por descertificación

Tras la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, el presidente Gustavo Petro salió al frente con las cifras de incautaciones que ha realizado la administración actual y defendió la política antidrogas de Colombia.

Durante una alocución presidencial, Gustavo Petro llamó “una injusticia, una grosería profunda contra el país” la decisión del gobierno de Estados Unidos, y reiteró en que ha logrado cifras históricas, nunca logradas por administraciones anteriores.