“A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere”: Petro respondió a Donald Trump por descertificación

Un fuerte llamado le hizo el presidente Gustavo Petro a Donald Trump ante la descertificación de Estados Unidos a Colombia.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) / (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Tras la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, el presidente Gustavo Petro salió al frente con las cifras de incautaciones que ha realizado la administración actual y defendió la política antidrogas de Colombia.

Durante una alocución presidencial, Gustavo Petro llamó “una injusticia, una grosería profunda contra el país” la decisión del gobierno de Estados Unidos, y reiteró en que ha logrado cifras históricas, nunca logradas por administraciones anteriores.

