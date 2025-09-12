¿Amor y amistad es diferente a San Valentín? 5 planes para celebrarlos

En Colombia existen distintas celebraciones y conmemoraciones a lo largo del año, entre ellas, el Día de la Madre, el 8M, el día de la Mujer Indígena, el día de las flores amarillas y entre otras. Si bien, algunas fechas son más especiales e importantes, por hecho histórico, en este mes de septiembre las personas vivirán nuevamente el día del amor y la amistad.

Tenga en cuenta que, en Colombia, el día del amor y la amistad se celebra el 20 de septiembre, esta no solo se trata de pasarla en pareja, sino de compartir con amigos y familia, por años, las personas han de realizar juegos y actividades.

No obstante, antes esta tradicional celebración, el paso de los años siempre ha de cuestionarse, cuál es la fecha exacta, puesto que, algunas personas pueden llegar a confundir el 20 de septiembre con el 14 de febrero. ¿Pero por qué? Aquí le explicamos.

Diferencias entre el 14 de febrero y el 20 de septiembre en Colombia

Muchas personas suelen confundir el 14 de febrero con el 20 de septiembre, debido a su similitud en cuanto a que ambos tienen conexión con el amor.

14 de febrero: esta fecha es el día de San Valentín , se celebra a nivel internacional, en que únicamente las parejas pasan tiempo juntas realizando citas o alguna otra actividad.

esta fecha es el día de , se celebra a nivel internacional, en que únicamente las parejas pasan tiempo juntas realizando citas o alguna otra actividad. 20 de septiembre: en Colombia, a diferencia del 14 de febrero, no solo se celebra el amor entre parejas, sino entre amigos, familia, mascotas y todo aquello, por lo que una persona sienta un aprecio profundo, por eso ha de nominarse como el día del amor y la amistad.

Sin embargo, con el tiempo estas festividades han tomado otro rumbo, por lo que se les ha de marca otras diferencias. De acuerdo con expertos en marketing, una de ellas, en este caso San Valentín, suele usarse para hacer publicidad en varios lugares del mundo. Mientras que, el día del amor y la amistad se utiliza para jugar entre amigos e intercambiar regalos, es un día más orgánico donde las personas no se tienen que exagerar con detalles de amor.

Planes y actividades que puede hacer para el día del amor y la amistad en Bogotá

Si usted desea compartir con su pareja, amigos y demás, tenga en cuenta que debe anticipar algunos sitios a los que quiera ir, ya que, es posible que estos estén congestionados por la alta demanda de celebración. Estos son algunos planes y actividades que les recomendamos:

Realizar un pícnic en un parque, usualmente en esta fecha es bastante popular el parque de los novios.

Ir a restaurante o asistir a establecimientos didácticos como lo son los juegos de máquinas que se encuentran en los centros comerciales.

Jugar al amigo secreto.

Hacer cartas o manualidades.

