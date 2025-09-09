Crece la preocupación en Argentina por salud de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a los aficionados del fútbol argentino y del fútbol en general. El técnico de Boca Juniors estuvo hospitalizado tres noches, luego de haber sufrido una infección urinaria.

Russo fue dado de alta el pasado 5 de septiembre; sin embargo, no ha regresado a trabajos con el equipo Xeneize. La recomendación médica para el entrenador de 69 años fue que guardará reposo, algo que viene haciendo bajo el cuidado de su familia.

¿Cuándo volvería a dirigir?

Según han publicado los distintos medios argentinos, en Boca Juniors y en el entorno de Russo todavía no manejan una fecha clara para su retorno a los banquillos; sin embargo, algunos son optimistas de que el entrenador pueda estar presente este fin de semana para el duelo ante Rosario Central. El club deja en claro que con el estratega todo dependerá del “día a día”.

El director técnico, según han revelado a la prensa algunos familiares y amigos cercanos, se encuentra de buen ánimo y entusiasmado por volver a la dirección técnica.

El fútbol argentino en general ha mostrado su apoyo a Miguel Ángel Russo en medio de este estado de salud. Luis Zubeldía, extécnico de Sao Paulo, al ser consultado por algún interés pasado de Boca Juniors, aseguró: “Todos somos hinchas de Miguel Ángel Russo... hoy es imposible estar pensando en tener alguna posibilidad de dirigir Boca”.

Pasado en Millonarios

Miguel Ángel Russo dejó un grato recuerdo en su paso por el fútbol colombiano, el técnico dirigió a Millonarios entre 2017 y 2018, siendo campeón en el segundo semestre del 2017 en una histórica final contra Santa Fe.

En su paso por el equipo capitalino, Russo logró superar un cáncer de próstata y una fuerte infección por una bacteria, la cual lo tuvo un tiempo alejado del banquillo del equipo bogotano.