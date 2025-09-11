Este pueblo en Colombia es considerado como La Tierra de Cupido: ideal para celebrar Amor y Amistad

Septiembre es uno de los meses más especiales del año en Colombia, pues está marcado por la celebración de Amor y Amistad. Durante esta jornada, es habitual ver que tanto amigos como parejas intercambian regalos entre sí a manera de festejar su vínculo y de mantenerlo por un largo tiempo..

La fecha de amor y amistad también suele ser muy especial para aquellas parejas que deciden viajar a diferentes destinos con tal de romper la rutina y aprovechar los planes románticos que hay en ellos. En el caso de Colombia, los más usuales suelen ser Cartagena, San Andrés o el Eje Cafetero por su cercanía con la naturaleza.

Pese a ello, hay un pueblo en Colombia que ha sido bautizado como la “Tierra de Cupido” por cuenta de su cultura y de las actividades que se celebran allí. Este es Chaguaní, el cual se encuentra a 121 kilómetros de Bogotá como parte de la provincia de Magdalena Centro.

¿Por qué Chaguaní es la Tierra de Cupido?

La razón por la que este municipio recibe este nombre se debe a su famoso Festival del Soltero, cuya celebración generalmente tiene lugar entre finales de mayo y comienzos de junio. Algo particular es que los participantes son declarados “oficialmente solteros”. Sin embargo, esto se hace para promover las diferentes actividades culturales y la gastronomía que se encuentra en el municipio como parte de la celebración.

De acuerdo a la Gobernación de Cundinamarca, el origen de este festival se remonta hacia los años 70 cuando muchos jóvenes participaban en las jornadas religiosas celebradas en Chaguaní con tal de ofrecer un rosario a la Virgen María y pedirle que les permitiera encontrar a su pareja ideal.

Desde ese entonces, el Festival del Soltero se convirtió en una fecha muy esperada por sus habitantes a fin de incentivar el turismo y las tradiciones de Chaguaní; al igual que la Fiesta Patronal del Señor de la Salud, la cual tiene lugar entre el 5 y el 6 de agosto en homenaje al patrono de este municipio.

¿Cómo llegar a Chaguaní?

Si una persona viaja desde Bogotá, puede salir por la Calle 80 para tomar la vía que conecta a Medellín. Al llegar a Guaduas, gira hacia el sur para dirigirse a la carretera principal de Guaduas. Por otra parte, quienes se transporten por la Ruta Nacional 45 deberán realizar el mismo recorrido.

Cabe resaltar que Chaguaní limita con el departamento de Tolima hacia el occidente, además de estar rodeado por los vecinos municipios de Vianí y San Juan de Rioseco, en Cundinamarca. Asimismo, cuenta con sitios de interés como la Reserva Ecológica de Palmas de Cera, la Hacienda La Polonia y el Balneario Quebrada La Vieja.

Este municipio fue fundado el 6 de agosto de 1770 bajo la dirección de la Orden de los Dominicos. Mientras que su nombre procede del cacique Chaguaní, quien resistió la conquista desde las montañas, tal como lo señala la Gobernación de Cundinamarca.