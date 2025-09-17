Amor y Amistad: comercio espera aumento en ventas y jornada especial con Bogotá Despierta

Pareja en día de Amor y Amistad, Bandera de Colombia, imágenes de referencia Canva; Photo 'I Love Lisa' The Simpsons, tomada de redes sociales.

El gremio de comerciantes proyecta un fuerte movimiento económico por la celebración de Amor y Amistad. Según estimaciones de FENALCO Bogotá Cundinamarca, las ventas pueden crecer hasta un 30% frente a un fin de semana normal en sectores como restaurantes, hoteles, supermercados y accesorios; mientras que en las floristerías se espera más del doble de incremento.

Juan Esteban Orrego, director del gremio, afirmó que “Amor y Amistad no solo fortalece los lazos de afecto, sino que también es un motor clave para el comercio capitalino. Este sábado realizaremos Bogotá Despierta, con la participación de centros comerciales, zonas gastronómicas y espacios culturales que extenderán sus horarios y ofrecerán experiencias únicas a los ciudadanos”.

Cómo celebran los bogotanos

Un sondeo de FENALCO revela que el 77% de los habitantes planea participar en la fecha junto a sus parejas o amigos. Entre las tradiciones más destacadas está el popular Amigo Secreto, que impulsa la compra de obsequios.

Los regalos preferidos son:

Dulces y chocolates

Flores

Accesorios

Peluches

Invitaciones a restaurantes

El gasto promedio estimado para este año es de 125 mil pesos, con un uso equilibrado de medios de pago: 51% en efectivo o débito y 49% en tarjetas de crédito.

Bogotá Despierta

La jornada comercial y cultural de este sábado hace parte de la estrategia Bogotá 24 Horas, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico. Los ciudadanos podrán consultar los comercios participantes, horarios y ofertas especiales en la página oficial www.bogotadespierta.co.