Proyectos restaurativos que harían parte de la sanción de la JEP a 12 exmilitares por falsos positivos

Bogotá

12 exmilitares del Batallón La Popa, en Valledupar: Guillermo Gutiérrez Riveros, Carlos Andrés Lora Cabrales, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, José de Jesús Rueda Quintero, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Heber Hernán Gómez Naranjo, recibirán una sanción propia, que no implica cárcel, por 135 casos de falsos positivos en la Costa Caribe.

Proyectos restaurativos

Como estos 12 exmilitares aportaron verdad plena y reconocieron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad adelantarán proyectos restaurativos que han sido discutidos con las víctimas.

Centro de armonización Mildred Montero para el buen vivir de las familias del Pueblo Kankuamo.

Fortalecimiento productivo multipropósito, urbano y rural Sembradores de amor y paz.

Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero.

Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA.

Casas Multipropósito: Sanando Memorias, Reconstruyendo Vidas.

Plan Integral de memorialización para la Costa Caribe.

Los daños identificados por la JEP que ocasionaron estos casos de falsos positivos en la Costa Caribe

Estos daños se extendieron a los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas para presentarlas como bajas en combate.

Daños a la integridad física y psíquica: Miedo, terror, inseguridad y trauma, que derivaron en aislamiento, trastornos del sueño y depresión.

Daños al proyecto de vida: Frustración de proyectos vitales (desescolarización, abandono del campo, destrucción de vínculos familiares); pérdida de padres, hermanos, esposos, hijos e hijas con impactos intergeneracionales.

Daños patrimoniales: Afectaciones al patrimonio personal y familiar; abandono de tierras, pérdida de oportunidades laborales y desplazamientos.

Daños morales: Afectaciones a la memoria, al buen nombre, la honra y la reputación de las víctimas, además de la estigmatización sufrida por ellas y sus familias.

Daños al territorio y al medio ambiente: Afectación a lugares sagrados, cambios en los usos del territorio y daños sobre la naturaleza.

Daños socioculturales: Ruptura del tejido social, desconfianza, abandono de prácticas culturales y cambios de costumbres; profanación y destrucción de lugares sagrados; pérdida de la armonía colectiva.

Daños a la legitimidad institucional: Pérdida de confianza en el Estado, la institucionalidad, el Ejército y la justicia, pues quienes debían proteger se convirtieron en una amenaza.

Daños políticos: Debilitamiento de la participación ciudadana y daño a la memoria colectiva.

Antes de emitir la sentencia, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz convocó la Audiencia Pública de Verificación. Durante dos días, los magistrados corroboraron que se cumplieran las condiciones de verdad suficiente, reparación real y garantías de no repetición para imponerles sanciones propias.