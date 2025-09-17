Así asesinaron 12 exmilitares de La Popa a 135 personas: Los patrones criminales que encontró la JEP

Bogotá

Entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, se desató un ataque sistemático contra la población civil. Hombres y mujeres fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate, en una estrategia para inflar, de manera criminal, las cifras de éxito militar y por eso la JEP les imputó a 12 exintegrantes del Ejército del Batallón La Popa en Valledupar, crímenes de guerra y de lesa humanidad por 135 casos de falsos positivos.

Los patrones macrocriminales identificados por la JEP

Según esta investigación del sub-caso Costa Caribe del caso 03 de falsos positivos estos exmilitares asesinaron a personas señaladas de ser integrantes de grupos armados o delincuentes comunes sin contar con información que verificara estos señalamientos. Estas acciones se dieron por una alianza con los paramilitares en norte del Cesar y sur de La Guajira.

Este patrón criminal de alianzas con los paramilitares se llevo a cabo en cuatro modalidades:

Se presentaban bajas en combate a víctimas entregadas por las Autodefensas Unidas de Colombia tras haber sido retenidas o asesinadas.

tras haber sido retenidas o asesinadas. Asesinaban a personas señaladas por guías informantes de pertenecer o auxiliar a la guerrilla.

Presentaron como bajas en combate a víctimas detenidas en la ejecución de hechos que podrían resultar delictivos, que luego fueron asesinadas.

que podrían resultar delictivos, que luego fueron asesinadas. Asesinaron en estado de indefensión a miembros de grupos armados heridos o que depusieron las armas y se entregaron al batallón.

El segundo patrón criminal fue el de asesinatos de personas en situación de vulnerabilidad. Las víctimas eran escogidas porque presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte y las engañaron con promesas de trabajos para asesinarlas. Este patrón respondía a la presión por resultados en medio de la desmovilización paramilitar.

Se dio en dos modalidades:

Asesinaron a personas retenidas en puestos de control , en operaciones de registro y control del área.

, en operaciones de registro y control del área. Engañaron y trasladaron a personas desde Barranquilla y Valledupar con el objetivo de asesinarlas para presentarlas como bajas en combate

Estos 12 exintegrantes del Ejército del Batallón La Popa en Valledupar recibirán una sanción restaurativa que va entre 5 y 8 años, que no significa cárcel, porque aportaron verdad y aceptaron toda su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe, hechos que en Colombia se conocen como los falsos positivos que según la Jurisdicción Especial para la Paz se registraron en el país 6.402 casos.