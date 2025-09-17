Petro y gobernador Rendón se enfrentan por política antidrogas: la aspersión aérea vuelve al debate

El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvieron un nuevo cruce de mensajes en redes sociales tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha antidrogas. Esta vez, el debate se centró en la aspersión aérea, una política que Rendón defendió y que Petro descartó, mientras ambos expusieron sus cifras y señalamientos.

“Deje de mentir, gobernador”, escribió Petro en respuesta a las críticas del mandatario seccional. Según el presidente, “el departamento más inundado de hoja de coca se llama Putumayo y se debe a que la cocaína ahora va por los ríos amazónicos hacia las ciudades del cono sur suramericano, Europa y África”.

El jefe de Estado explicó que este cambio en la geografía del narcotráfico obedece a la caída del consumo de cocaína en Estados Unidos, sustituido por el fentanilo, y al crecimiento de la demanda en Europa y el Cono Sur.

También defendió los resultados de su gobierno: “Es mi gobierno el que más cocaína ha incautado, llegando a más de 1.000 toneladas este año. Fueron más de 800 el año pasado. Ningún gobierno anterior llegó a esta cantidad”.

Petro cuestionó la gestión del gobernador al señalar que “el actual gobernador de Antioquia no ha ayudado a incautar ni una sola tonelada de cocaína”.

¿Qué dice el gobernador?

El gobernador Rendón, por su parte, afirmó que la aspersión aérea ha sido la estrategia más eficaz contra los cultivos ilícitos y recordó que en 2013 Antioquia registró menos de mil hectáreas de coca, mientras que hoy, bajo el actual gobierno, la cifra ronda las 20 mil.

El gobernador también señaló que durante la política de “paz total” las disidencias de las Farc crecieron en Antioquia 70 % y el Clan del Golfo 60 %. “Usted lleva tres años contemporizando con criminales. Esto lo reafirma el documento de Estados Unidos en la descertificación: ‘El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político’”, escribió.

Finalmente, Rendón cuestionó la estrategia basada en incautaciones, a la que comparó con “tener la casa inundada y celebrar porque se sacan baldes de agua, pero la casa sigue inundada”. Además, advirtió que, si el Congreso y las Cortes lo permiten, Antioquia asumirá un rol directo en la lucha contra el narcotráfico.