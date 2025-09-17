Prueba piloto de rutas con hidroaviones unió a Medellín, en Antioquia y Ayapel, en Córdoba

Medellín

La Aeronáutica Civil hizo una prueba piloto de rutas que se pueden cubrir con hidroaviones y mejorarían la conectividad en nuestro país.

La ruta entre Medellín, en Antioquia, y Ayapel, en Córdoba, marcó el regreso de este tipo de aeronaves al país, las cuales fueron pioneras para la aviación entre 1920 y 1950 en Colombia.

¿Cómo fue el recorrido?

La empresa que hizo el recorrido desde la capital antioqueña fue SEARCA, aterrizando en la Ciénaga de Ayapel, como parte de un proyecto con el que se busca impulsar el turismo en esta región y mejorar la conectividad con algunas comunidades apartadas que requieren este tipo de rutas, avanzando en proyectos estratégicos adicionales como ambulancias aéreas que permitan una atención más ágil de la población que lo requiere.

¿Qué dice la Aerocivil?

Álvaro Giovanni Mujica Cárdenas, Secretario de Autoridad Aeronáutica en nuestro país, explicó que esta prueba piloto “va a permitir unir al Pueblo de Ayapel con las principales ciudades de la región, ser pioneros en la generación de conectividad en el país, unir a todas las zonas apartadas que hay en este país sin hacer una gran inversión en infraestructura”.

Como beneficios de este tipo de rutas se impulsa el progreso de las regiones, pero adicionalmente, se conectan objetivos académicos, de salud, para las personas que hoy se pueden unir solo por vía fluvial.

La prueba piloto fue realizada por SEARCA

Jorge Campillo, fundador y gerente de Searca hace 32 años, dijo que “los jóvenes nunca lo vieron, así empezó la aviación en este país con SCADTA, y la estamos recuperando ahora, porque es una muy buena forma de conectividad, es excelente en el tema ambiental, porque disponemos de ríos, lagunas naturales, represas y dos mares, que hacen perfecta la operación de los aviones anfibios”.

Destacó el positivo impacto ambiental para la operación y conectividad de las regiones, debido a que “no se tiene que talar un árbol, no se mueve tierra, ni dañar la naturaleza”.

Beneficio para el departamento de Córdoba

Según explicó Melisa Niño, directora de Turismo de Córdoba, “estamos muy felices, porque estamos haciendo nuestra primera ruta piloto entre Medellín y Ayapel. Es un logro para este departamento, donde se demuestra que estamos listos para esta conectividad. Invitamos a todos los turistas que vengan, que nos visiten y se enamoren de este municipio tan bello”.

Los hidroaviones en Colombia

Cabe recordar que “la historia de los hidroaviones en Colombia se remonta a 1920, cuando la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA) realizó su primer vuelo en hidroavión desde Barranquilla hacia el interior del país, utilizando el río Magdalena como vía principal. Las primeras rutas conectaban Cartagena y Barranquilla, y posteriormente se expandieron al río Amazonas”, explicó la Aeronáutica Civil.

Este plan piloto logra la reactivación de este tipo de vuelos con aeronaves anfibias y es el primero desde la década de los 50.

De esta manera, se proyecta un referente nacional para futuras operaciones en zonas de difícil acceso y varias empresas han manifestado su interés en desarrollar proyectos similares, por lo que se prevé que se realicen pruebas piloto adicionales en otras regiones del país en los próximos meses.