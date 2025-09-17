Por cilindro sospechoso hay cierre en vía entre San José de la Montaña y Toledo, Antioquia

Alerta por cilindro sospechoso en la vía San José de la Montaña - Toledo, Antioquia. Foto: Cortesía.

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Un cilindro sospechoso, al parecer con explosivos, fue hallado en la vereda El Granero del municipio de San Andrés de Cuerquia. La alerta obligó al cierre total de la vía secundaria que comunica a San José de la Montaña con Toledo, Norte antioqueño, medida que ya ajusta dos días.

El alcalde de San José de la Montaña, Julián Andrés González, explicó que la medida es preventiva mientras el Grupo Antiexplosivos Marte del Ejército asegura el sector y verifica el contenido del artefacto.

“Todavía no han verificado, lo que están haciendo es cubrir la zona para que las personas pues que digamos tienen este conocimiento puedan proceder a hacer el proceso de retiro y de verificación que tiene el cilindro”, detalló el mandatario local.

Aunque el objeto fue hallado en territorio de San Andrés de Cuerquia, el cierre impacta a los habitantes de San José de la Montaña, quienes se movilizan hacia Toledo por esta vía. La situación ha genera preocupación en la comunidad, pues además de la zozobra, la vía es clave para el transporte de leche, principal actividad económica de la zona.

El Ejército confirmó que, una vez asegurado el punto, expertos en explosivos procederán a la verificación del cilindro y, si es necesario, a su desactivación controlada.

Violencia en el Norte de Antioquia

La situación de inseguridad y orden público a causa del actuar de los grupos armados ilegales del Norte antioqueño se ha agudizado durante los últimos meses.

En municipios como San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña y Toledo la comunidad denuncia la existencia de un toque de queda impuesto por los grupos armados ilegales entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., además de la difusión de un panfleto intimidatorio, presuntamente firmado por las disidencias de las Farc en el que se da aviso de próximos enfrentamientos con el Clan del Golfo en la zona.

Por hechos como estos, la fuerza pública ha anunciado aumentar su presencia en puntos críticos del territorio para garantizar la seguridad de la población.