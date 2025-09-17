Una adulta mayor fue abusada sexualmente en Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, Antioquia

Una mujer de 63 años fue atendida en el hospital local de Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño, tras ser víctima de abuso sexual mientras se encontraba en aparente estado de desorientación.

Los hechos ocurrieron en la zona urbana del municipio, cuando la mujer se encontraba en el parque principal. Según su testimonio, en un momento perdió la conciencia y, hacia las 3:00 de la madrugada, logró acudir por sus propios medios al centro asistencial para pedir ayuda.

El personal médico confirmó la agresión sexual y ordenó pruebas para determinar si a la víctima le habían suministrado alguna sustancia. Los exámenes arrojaron resultados positivos, por lo que la mujer fue mantenida en observación mientras se estabilizaba.

La secretaria de Gobierno de Ciudad Bolívar, Laura Tobón, informó que la administración municipal activó de inmediato las rutas de atención: “A la adulta mayor se le activaron todas las rutas por parte de la administración municipal y el acompañamiento psicológico que estos casos amerita”.

En cuanto a la investigación, las autoridades locales confirmaron que ya se tiene identificado al presunto responsable y que, en articulación con la fuerza pública, se adelanta su búsqueda.

La administración municipal rechazó este caso de violencia sexual y reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas, en especial de la población vulnerable.