Cae red que traficaba explosivos desde Perú, Bolivia y Ecuador para minería ilegal en Antioquia

Antioquia

En una acción conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), se desarticuló una red criminal dedicada al tráfico de explosivos desde Perú, Bolivia y Ecuador hacia Colombia.

La operación, denominada ‘Explosive Gold’, se desarrolló en Medellín y Bello (Antioquia), así como en Marmato (Caldas), y dejó como resultado la captura de cinco personas e importantes incautaciones: 45 kilos de anfo, cuatro barras de indugel, 444 detonadores eléctricos, 250 metros de cordón detonante y dos celulares.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delincuencial operaba al servicio del ‘Clan del Golfo’, suministrando explosivos para la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia y Caldas, lo que representaba un grave riesgo tanto para el capital natural como para la seguridad de las comunidades.

Las autoridades resaltaron que esta operación hace parte del lineamiento de Protección del Capital Natural del país, enfocado en frenar las economías ilícitas que afectan el medioambiente y fortalecen a organizaciones criminales.