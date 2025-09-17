La acción del Grupo Éxito entra por primera vez al índice S&P Colombia Select
El ingreso al HCOLSEL refuerza la confianza de los inversionistas y amplía la visibilidad de la compañía.
La acción ordinaria de Grupo Éxito fue incluida por primera vez en el índice S&P Colombia Select (HCOLSEL), tras el rebalanceo semestral realizado el 15 de septiembre por S&P Dow Jones Indices. Este referente reúne a las compañías con mayor capitalización bursátil y liquidez listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
El ingreso a este índice abre una ventana de exposición y confianza para el Grupo Éxito en el mercado de capitales, al tiempo que fortalece su conexión con la comunidad financiera global.
“La entrada de Grupo Éxito al índice HCOLSEL marca un hito histórico para Grupo Éxito y nos confirma que vamos por el camino correcto. Este logro no es solo un reflejo de nuestros resultados financieros. Es, sobre todo, una señal de confianza: confianza del mercado en nuestra compañía, en nuestra estrategia y en la visión de largo plazo que nos hemos propuesto”, afirmó Carlos Calleja, CEO de la compañía.
Con más de 12.978 millones de acciones en circulación y una capitalización bursátil de COP $4.4 billones, la empresa ha mostrado una evolución positiva en lo corrido del año. A esto se suma la repatriación del flotante tras la cancelación de ADRs y BDRs - certificados emitidos por bancos de Estados Unidos y Brasil respectivamente - , lo que aumentó su liquidez en el mercado local del 2,6% al 13,2%.
Además del Éxito, Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI) y Organización Terpel S.A. también ingresaron al HCOLSEL. Los cambios anunciados por S&P DJI entrarán en vigor antes del inicio de operaciones del lunes 22 de septiembre de 2025.