Daniel Quintero arremete contra la Fiscalía tras descubrimiento de 4000 pruebas

Medellín, Antioquia

Tras conocer el contenido completo del escrito de acusación, que incluye 4000 pruebas que fueron conocidas por Caracol Radio, con el que la Fiscalía General de la Nación lo llama a juicio por el caso Aguas Vivas, Daniel Quintero emitió una fuerte respuesta pública. En ella asegura que la Fiscalía reconoce elementos clave que lo exonerarían.

En su análisis punto por punto del documento judicial, Quintero enfatiza una aparente contradicción dentro del propio escrito de acusación. Según su interpretación, la Fiscalía primero sostiene que su gobierno favoreció indebidamente a los dueños del predio al devolverles el terreno, pero más adelante reconoce que los propietarios habían incumplido sus obligaciones contractuales, por lo que la terminación del contrato era procedente.

“La misma Fiscalía acaba de resolver el caso de peculado a nuestro favor. Si hubo incumplimiento, no había que pagarles. Entonces ¿Cuál daño patrimonial?”, afirmó.

También criticó duramente el uso del Decreto 412 de 2023, norma expedida durante su administración que, según la Fiscalía, habría modificado parcialmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer urbanísticamente el predio. Quintero asegura que el mismo decreto explícitamente aclara que no modifica el POT y que su aplicación está condicionada al cumplimiento del mismo.

Además, niega que se hayan expedido licencias urbanísticas basadas en ese decreto y lanzó un desafío público:

“Si se encuentra una sola licencia usando el Decreto 412, renuncio a mi aspiración a la Presidencia. No la encontrarán”, sentenció, advirtiendo que la fiscal del caso “miente y debe ser investigada”.

Denuncia politización del proceso penal

El exalcalde aprovechó su comunicado para vincular la actuación de la Fiscalía con un supuesto intento por sacarlo del camino en la carrera presidencial.

“Han querido sacarme del camino a la Presidencia porque saben que somos los únicos que podemos ganar estas elecciones y resetear la política corrupta en Colombia. Afortunadamente Dios y la gente están con nosotros. Vamos a ganar, y vamos a ganar en primera vuelta”, concluyó.