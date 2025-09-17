Nueva carrera atlética en el Valle del Cauca ¿en dónde será?

El próximo miércoles 24 de septiembre a las 5:30 p.m. en el Auditorio Hormiguero del Zoológico de Cali, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de El Reto del Duende Trail Running, una de las competencias de montaña más atractivas del país, que se realiza en Calima El Darién.

La carrera contará con tres distancias principales para mayores de 12 años: 8 km, 15 km y 25 km. Cada recorrido ha sido diseñado por coordinadores deportivos especializados y espera reunir a cerca de 600 corredores adultos que buscarán superar el reto en medio de la naturaleza.

Lanzamiento: Zoológico de Cali – Auditorio Hormiguero

Zoológico de Cali – Auditorio Hormiguero Fecha: 24 de septiembre

24 de septiembre Hora: 5:30 p.m.

Como parte de su impacto social, se desarrollará también la versión Duende Kids, dirigida a 300 niños y niñas de 5 a 11 años del municipio de Calima El Darién. Los pequeños participarán en una carrera recreativa de 2 km por las calles del municipio, con inscripción gratuita y el mismo protocolo de los corredores mayores.

En cuanto a la premiación, se reconocerá a los tres primeros puestos en las categorías Abierta (15 a 39 años), Máster A (40 a 49 años) y Máster B (50 años en adelante). Los ganadores recibirán premios económicos, medallas y obsequios de patrocinadores.

El evento también ofrecerá una zona de bienestar para los corredores, feria de patrocinadores y espacios de integración, convirtiendo el fin de semana en una experiencia para disfrutar, conectarse con la naturaleza y compartir en comunidad

Las inscripciones están disponibles en su página web, donde los interesados pueden encontrar información sobre precios y distancias.