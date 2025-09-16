Con aporte vallecano Colombia es líder en Mundial de Patinaje en China

El Valle del Cauca sigue siendo protagonista indiscutible en el patinaje de velocidad colombiano. Tres de sus representantes, Kollin Castro, Gisell Alejandra Caicedo y Dairy Londoño, brillan en el Mundial que se disputa en Beidaihe, China, sumando oros y platas que confirman el poderío del departamento en esta disciplina.

¿Cómo van hasta el momento?

Kollin Castro ganó oro en los 200 metros meta contra meta (mayores damas) y volvió a subir a lo más alto del podio en el 1000 metros sprint , donde compartió protagonismo con su compañera María Fernanda Timms, plata.

(mayores damas) , donde compartió protagonismo con su compañera María Fernanda Timms, plata. Gisell Caicedo alcanzó la plata en juvenil damas (200 metros meta contra meta)

Dairy Londoño se consagró campeona del mundo junto a Gisell Caicedo, Manuela Rodríguez, y Manuela Saldarriaga en los relevos 3.000 metros juveniles damas, sumando un oro histórico para Colombia.

Con estas actuaciones, las patinadoras del Valle no solo aportan al liderato de Colombia en el medallero, sino que confirman que la cantera vallecaucana sigue siendo la base del dominio mundial en el patinaje de velocidad.

Por su parte, la delegación colombiana se mantiene en el liderato tras finalizar la tercera jornada, hoy martes 16 de septiembre descansa y retoma mañana miércoles en las competencias de circuito.