Copa Libertadores Femenina 2025 tendrá VAR en todos los partidos

La CONMEBOL Libertadores Femenina 2025, torneo en el que participarán equipos colombianos, traerá consigo una novedad histórica: por primera vez, el VAR será implementado en la totalidad de los partidos del certamen.

Hasta el año pasado, el video asistente para arbitraje, solo se utilizaba en las fases decisivas, pero en 2025 será aplicado desde los primeros encuentros de la fase de grupos hasta la final. La medida busca ofrecer mayor equidad, claridad en las decisiones y confianza en el desarrollo de los compromisos.

La noticia fue confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) a través de su Dirección de Competiciones y la Comisión de Árbitros. El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, resaltó que se trata de un desafío logístico y financiero, pero fundamental para seguir impulsando el profesionalismo y la competitividad del fútbol femenino en la región.

El campeonato se llevará a cabo en Argentina, entre el 2 y el 18 de octubre, y contará con la participación de los clubes más destacados del continente. Con esta decisión, la CONMEBOL refuerza su compromiso con el crecimiento de la disciplina, asegurando un marco más justo y moderno para las jugadoras.

Para los equipos colombianos, esta novedad representa una oportunidad de competir en condiciones más equilibradas y con herramientas tecnológicas que ya han marcado la diferencia en el fútbol masculino.