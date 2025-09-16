Cali se une a red global para frenar la obesidad y las enfermedades crónicas

La secretaría de Salud Pública de Cali, Novo Nordisk, la Embajada de Dinamarca y la Fundación Colombianitos se unieron para integrar a Cali en una iniciativa global, denominada “Cities for Better Health” o traducido al español, “Ciudades por una Mejor Salud”.

Cali se suma a este proyecto que ya impacta a más de 220 millones de personas en 51 ciudades del mundo, que luchan para prevenir la obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes promoviendo hábitos saludables.

Patricia Field, gerente de Novo Nordisk Colombia comentó que se busca impactar, especialmente a los jóvenes “vamos a promover una alimentación más saludable y la importancia del deporte para mejorar la salud. Buscamos impactar jóvenes con mejores hábitos para que podamos aplanar la curva de esas enfermedades crónicas no transmisibles, que prevalecen en las ciudades grandes del mundo”.

Por su parte, Carlos Pinzón, subsecretario de Salud Pública de Cali añadió cómo se medirán los resultados de la iniciativa: “tenemos evaluación del proceso y evaluación del resultado. Con respecto a la primera, ya arrancamos, con una cobertura de 100% de los 100 niños y niñas, los 25 líderes y lideresas, y los 50 adultos mayores que están incluidos en el programa y que son activos en la Institución Educativa Cristóbal Colón del barrio Mariano Ramos”.

“Para medir los resultados tenemos dos indicadores, la primera es la medición antropométrica de peso y talla, la cual medimos trimestralmente con el objetivo de bajar de peso y grasa corporal. La segunda medición es para la prevención de enfermedades crónicas como la hipertensión y diabetes que están relacionadas con la obesidad, en ese caso la realizamos semestralmente por medio de cifras tensionales y niveles de glucosa en sangre” complementa Pinzón.

Con su adhesión a “Cities for Better Health”, Cali refuerza su compromiso con la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas. También se posiciona como referente de salud pública en la región.