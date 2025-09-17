Mundial de Atletismo Tokio 2025: Valle del Cauca con aportes al equipo de Colombia

El Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 sigue su marcha y los deportistas colombianos continúan dejando huella en las diferentes pruebas. El pasado sábado 13 de septiembre, Carlos Yesid Flórez participó en la prueba de 100 metros planos, donde alcanzó la fase de grupos, pero no logró avanzar a las semifinales.

Ahora, todas las miradas se centran en las próximas competencias, especialmente en el lanzamiento de jabalina y el salto alto, disciplinas donde Colombia tiene presencia con atletas de gran proyección.

En Lanzamiento de jabalina masculino, Billy Julio López ya compitió este miércoles 17 de septiembre a las 05:10 a.m. (hora Colombia) donde quedo en la posición 18 con una marca de 76.01 del grupo 1.

Agenda de los colombianos en Tokio

Salto alto femenino: Hellen Tenorio – jueves 18 de septiembre, 05:15 a.m. (hora Colombia).

Hellen Tenorio – jueves 18 de septiembre, 05:15 a.m. (hora Colombia). Lanzamiento de jabalina femenino: Flor Denis Ruiz – viernes 19 de septiembre, 05:30 a.m. (hora Colombia).

La próxima gran cita será la final femenina de jabalina, donde Flor Denis Ruíz, aspira a escribir una nueva página dorada para el deporte colombiano y mantener vivo el protagonismo nacional en Tokio 2025. En esta edición, la experimentada buscará nuevamente subirse al podio y ampliar su legado.

Colombia se ubica en la casilla 22 de la tabla de medalleria, con una presea de bronce.