“Le están fallando a las víctimas”, General Luis Mendieta sobre decisión de la JEP contra exfarc

La Jurisdicción Especial de Paz emitió su primera sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por la política de secuestros que dejó al menos 21.396 hechos victimizantes.

Estos comparecientes nunca habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Tampoco la justicia había documentado la magnitud de los crímenes, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos psicosociales en las víctimas y sus familias, el daño a comunidades y territorios y las políticas que los hicieron posibles.

Los condenados son Rodrigo Londoño, quien fue el último jefe de las FARC; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, Julián Gallo y Rodrigo Granda quienes fueron declarados máximos responsables de las Farc-EP y penalmente responsables a penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos“.

Tan pronto se conoció la decisión de la JEP fueron muchas las críticas que se escucharon, especialmente por parte de las víctimas de las Farc.

En diálogo con Caracol Radio, el general en retiro, Luis Erlindo Mendieta quien fue secuestrado en la toma de Mitú en 1998 y rescatado 12 años después, se declaró molesto por esta sanción restaurativa, pues advierte que la JEP le ha dado prioridad a los victimarios y no a las víctimas que supuestamente eran el centro del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Nosotros habíamos participado en las audiencias previas y lo que era el sentir de las víctimas es totalmente diferente. Se pedía incluso que se excluyera a los integrantes de las FARC por no contribuir con la verdad. Vemos que no va a haber justicia. Es cierto que en las entidades internacionales siempre se habla de que para que haya justicia hay que reparar, aquí las FARC no ha contribuido absolutamente en nada en ese tema de la reparación y aquí lo que hay con esa sanción es un sufrimiento adicional para ese número considerable de víctimas que todavía no han podido recuperar a sus seres queridos víctimas del secuestro, de la desaparición forzada”.

Se quejó de la indiferencia de las entidades del Estado para con las víctimas.

“Nosotros vimos con asombro como las diferentes instituciones del Estado, Ministerios, Institutos se pusieron fuera a disposición de las Farc para destinar presupuesto para financiar esas cuatro sanciones propias que ellos mismos crearon y diseñaron. Incluso se hablaba de la solicitud de $500.000 millones para financiar esas cuatro sanciones propias de los cuales tengo entendido que ya les habían destinado millones de pesos”.

El general lamentó que le valgan a algunos de los declarados como máximos responsables el cumplimiento de parte de la sanción.

“Nos preocupaba que en esas audiencias se mencionaba que ellos ya habían pagado una parte de la sanción que les iban a aplicar, por lo tanto, en cualquier momento quedan en el uso de sus plenas facultades para seguir en libertad por todo el país y el exterior”.

El general, Luis Mendieta cuestionó que, con esta decisión de la JEP, los exguerilleros de las Farc puedan participar en política.

“Vimos que en el fallo se habla de que no se les excluye la participación política, es decir, que van a seguir como senadores, como representantes y haciendo política por todo el país”.

Lamentó el general que a las víctimas no se les apoya en nada, mientras todo va para sus victimarios.

“Nuestras solicitudes no se han tenido en cuenta en este fallo. Las víctimas hemos pedido que nos apoyen con préstamos, crear una bolsa de empleos porque las víctimas del secuestro han sido excluidas, marginadas, estigmatizadas y por eso tanto esas víctimas como sus familias han sido objeto de exclusión”.

La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz no implica cárcel. Los siete exintegrantes del secretariado de las Farc deberán adelantar proyectos con contenido restaurador y reparador que incluyen la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción integral contra minas, memoria y reparación simbólica y; medio ambiente, naturaleza y territorio.