Padre de niño de 4 años asesinado a golpes por su padrastro en Medellín pide justicia

Durante tres días estuvo hospitalizado Nairkel Botía Manrique, de cuatro años, quien fue brutalmente golpeado por su padrastro, Cristian Alexis González, alias ‘Lámpara’, presunto integrante de la estructura criminal “Los Mondongueros”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue quien confirmó la muerte del menor de edad en las últimas horas, puntualmente por la gravedad de sus heridas en la cabeza y el tórax.

Alias ‘Lámpara’ fue capturado el 14 de septiembre inicialmente por violencia intrafamiliar y lesiones personales, pues el menor se debatía entre la vida y la muerte. Ahora deberá responder por el delito de homicidio agravado.

Piden justicia

Rafael Botía, padre biológico del niño, habló sobre la situación que estaba viviendo con su hijo desde que su expareja empezó una relación sentimental con alias ‘Lámpara’. Pide justicia para que el caso de su hijo no quede impune.

Cada mes, el Hospital Infantil Concejo de Medellín recibe alrededor de 20 niños víctimas de agresiones físicas y sexuales. En paralelo, el Hospital General atiende en promedio siete casos mensuales. El alcalde Gutiérrez señaló que muchos de los menores de edad llegan en estado crítico y con evidencias de maltratos previos.