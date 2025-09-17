Emergencia en municipios del Atlántico por fuertes lluvias: Defensa Civil evalúa daños

Las fuertes lluvias acompañadas de vientos intensos que azotaron en las últimas horas al departamento del Atlántico dejaron como resultado grandes afectaciones en varios municipios, según reportó la Defensa Civil.

De acuerdo con la información preliminar, los municipios más afectados son Malambo, Galapa, Manatí, Repelón y Soledad.

“Tenemos el llamado a la línea 144 de la Defensa Civil Colombiana, donde en varios municipios, especialmente en Malambo, en Galapa, en Manatí, en Repelón y en Soledad, ahí nos encontramos realizando unos barridos y unos recorridos de unos sectores con afectaciones”, señaló el Mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en Atlántico.

En estas zonas ya se encuentran desplegados equipos de evaluación de daños y necesidades, quienes están trabajando en coordinación con los coordinadores locales de gestión del riesgo.

“En este momento se encuentran grupos de evaluación de daños y necesidades haciendo esos recorridos en coordinación con los coordinadores de gestión de riesgo en estos municipios y a la espera de un reporte parcial de estas posibles afectaciones que hayan tenido estos municipios”, agregó el funcionario.

Afectaciones en una institución de Malambo

Uno de los casos más preocupantes se reportó en el municipio de Malambo, donde el Colegio Juan XXIII habría sufrido daños. Las autoridades locales ya se encuentran en el sitio para determinar la magnitud de las afectaciones.

“Ya el coordinador de gestión de riesgo de ese municipio, en coordinación con el grupo operativo Malambo, se encuentran haciendo la evaluación de daños y necesidades en ese colegio”, indicó.

Por ahora, las autoridades están a la espera de un censo preliminar que permita establecer el número de personas y estructuras afectadas.

“Estamos esperando ya que nos envíen un censo parcial de estas afectaciones para poderlas entregar a la alcaldía y que la alcaldía haga sus respectivos apoyos de entregas humanitarias”, concluyó el vocero.