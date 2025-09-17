Barranquilla

Sin luz sector de Barranquilla este miércoles 17 de septiembre: conozca la hora de suspensión

Según la empresa Air-e, habrá trabajos eléctricos en esta zona. Consulte el sector que estará sin energía.

Cortes de energía - Air-e

Cortes de energía - Air-e

La empresa Air-e dio a conocer que no habrá luz en el barrio La Paz entre la mañana y la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, debido a unos trabajos eléctricos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Los trabajos eléctricos tienen que ver con el cambio de poste y que obligará la suspensión del servicio de energía entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Este cambio de poste se realizará a la altura de la calle 105 con carrera 13, informó la empresa.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad