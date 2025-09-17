Sin luz sector de Barranquilla este miércoles 17 de septiembre: conozca la hora de suspensión
Según la empresa Air-e, habrá trabajos eléctricos en esta zona. Consulte el sector que estará sin energía.
La empresa Air-e dio a conocer que no habrá luz en el barrio La Paz entre la mañana y la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, debido a unos trabajos eléctricos.
Los trabajos eléctricos tienen que ver con el cambio de poste y que obligará la suspensión del servicio de energía entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Este cambio de poste se realizará a la altura de la calle 105 con carrera 13, informó la empresa.