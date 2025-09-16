Fuertes brisas provocan emergencias en Puerta Dorada: se cayó el cerramiento de las obras del CAI

La caída de cerramientos de algunos proyectos también el del CAI que se construye en la zona, vehículos afectados y ventanas partidas, fueron algunas de las emergencias que se registró en Puerta Dorada, debido a los fuertes vientos acompañados de lluvia.

Martín Morales, líder del sector, sostuvo que los fuertes vientos sorprendieron a los residentes, quienes tuvieron que asegurarse para evitar una emergencia mayor.

“Pues fue algo que sorprendió a todos los residentes acá de la zona, pues en el momento de la lluvia, pues de un momento a otro se formó ese vendaval. Entonces sí hubo bastantes afectaciones, los parqueaderos también, varios vehículos que estaban ahí, pues se dieron también afectados”, dijo.

Vidrio partido del lobby de un edificio

Entre las emergencias que se registraron está la caída de uno de los vidrios del lobby de uno de los edificios en Puerta Dorada.

A pesar de estos hechos, no se registraron heridos o lesionados.

Por su parte, el IDEAM aclaró que no hay ningún tipo de alerta por fuertes vientos, pero que las lluvias se podrían seguir presentando debido a una onda tropical que avanza por el Golfo de Urabá, así lo dice Angie Caldas, meteoróloga de turno del IDEAM