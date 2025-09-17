Con la demolición de 30 construcciones irregulares se recupera zona de reserva en Cali

Acatando una orden impartida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, debió llevar a cabo la demolición de aproximadamente 30 construcciones irregulares que estaban ubicadas en el corregimiento de Los Andes, en una zona de reserva forestal nacional.

Al parecer, el proceso se llevó a cabo sin percances, aunque no se cumplió con la demolición del total de las viviendas.

El caso llevaba en proceso 10 años y, en una segunda instancia dejada en firme en 2019, se cumplió con la recuperación de esta zona forestal, explicó el secretario de Seguridad, Jairo García.

“Esta decisión de demolición particular no es una medida de la Alcaldía sino de la autoridad ambiental regional y nosotros como Distrito cumplimos a través de las funciones del Inspector de Policía. Sin embargo, somos claros en decirle a los caleños que a diario estamos adelantando acciones estratégicas para recuperar los espacios públicos de la ciudad y para salvaguardar las zonas ambientalmente protegidas”.

Reserva forestal en el corregimiento Los Andes en Cali / Foto: Alcaldía de Cali Ampliar

Garantizando el debido proceso, la Administración le pidió a las comunidades que habitan el lugar que realizaran un desmonte voluntario de esas estructuras que se encuentran en la reserva forestal, ya que no todos atendieron el llamado.