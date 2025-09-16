Camacol se une a la recuperación de viviendas tras explosión en el barrio La Base

El censo realizado por Camacol y la alcaldía de Cali, en cuando a afectaciones a viviendas, tras la explosión del pasado 21 de agosto en inmediaciones de La Base Aérea Marco Fidel Suárez, es de 150 en total, teniendo en cuenta daños grandes y mínimos.

Los daños más grandes se presentan en techos, ventanas, puertas, pisos, rejas, paredes.

Para atender de forma inmediata a 10 familias que tienen las mayores afectaciones en sus viviendas, se unieron en una campaña humanitaria la Constructora Solanillas, Constructora Inacar, Corasa, Constructora Meléndez, Constructora Jaramillo Mora y Constructora Normandía.

Hicieron una visita para hacer el diagnostico, tener un primer acercamiento con los propietarios y comenzar con un cronograma de trabajo inmediato.

La presidente de Camacol en el Valle del Cauca Alexandra Cañas, resaltó la unión del sector privado para aportar a la recuperación de los más afectados.

“Constructoras que nos están apoyando en el proceso de recuperarle a todas aquellas familias que perdieron gran parte de la vivienda a reconstruir, no solo con materiales, sino a dejarles inclusive mejor la edificación de lo que tenían anteriormente”.

Un apadrinamiento que puede sumar entre 15 o 20 millones “es un programa de apadrinamiento del sector de la construcción con las familias que mayor afectación tuvieron en sus viviendas, familias que tuvieron afectación de 20 o 19 millones de pesos, 15 millones de pesos”.

La señora Doralba Castro vive detrás del hotel que resulto destruido el día de la explosión, recuerda que en ese preciso momento estaba comprando algunas cosas a una cuadra de donde estaban ubicados los explosivos y resultó ilesa, pero al regresar a casa vio daños en su techo y varias habitaciones.

“Mi vivienda está afectada en todas las habitaciones, la sala, el cielo raso, todo se cayó, los vidrios de toda la casa, sí fue duro, duro, mi casa está detrás del coco y del hotel. Yo me encontraba allá a dos a dos casas del coco. Yo estaba aquí tranquila cuando me dio por irme para allá a comprar algo que necesitaba y me paro a conversar, pero yo no sentí el estallido, dicen que fueron dos, pero yo no lo sentí porque una bolsa me cobijó”, recordó Doralba dando gracias a Dios.

Angie Carretero, quien tiene su vivienda a una cuadra de la carrera octava recuerda que un cilindro cayó en su techo y quedó en la entrada de su casa.

“Hemos hecho unos arreglos temporales para poder habitar la casa, ya que mi pareja y yo vivimos, trabajamos desde casa, entonces para nosotros es importante estar aquí. La Constructora Meléndez, son los primeros que han venido, se han interesado por nuestro caso”. La señora Angie dijo que los daños llegan a casi los 60 millones de pesos.

Juan Miguel Sánchez Jaramillo, gerente de abastecimiento de la Constructora Jaramillo Mora, dijo que la empresa apadrinará a tres familias bajo la convicción de unión y de construcción del tejido social.

“Tenemos que volver a construir la esperanza, es por esto que nos unimos a este programa. Ese apadrinamiento es de tres viviendas para nosotros en donde vamos a estar haciendo reparaciones de ventanería, cubiertas, mampostería, acabados”.

Según la primera evaluación, en el caso de esta constructora la reparación de esas tres viviendas podría costar entre 50 y 100 millones de pesos.

Por su parte Maria del Mar Mozo, secretaria de Vivienda advirtió que desde la administración se atenderán las viviendas que tengan afectaciones más pequeñas.

“Las afectaciones fueron de alrededor de 150 viviendas, pero fueron daños muy pequeños, las que tuvieron afectaciones más grandes fueron 10 y esas son las que el sector de la construcción va a apadrinar y nosotros de todas maneras desde la alcaldía de Santiago de Cali hicimos una labor de recoger unos recursos de los funcionarios del nivel directivo y secretarios para poder atender otras pequeñas viviendas que tuvieron afectaciones y seguimos trabajando y pidiéndole a toda la solidaridad de los caleños para que podamos así terminar esas reparaciones y atender hacia la ciudadanía”.